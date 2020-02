'Convenceram Trump que estamos prestes a cair', diz chanceler iraniano

"Convenceram o presidente Trump que estamos prestes a cair, e ele não quer falar com um governo que está caindo", disse o chanceler neste sábado (15), segundo publicado pela agência AFP edit

Sputnik - Chanceler do Irã, Mohammad Javad Zarif, disse que esforços para aproximar Washington e Teerã são prejudicados por conselhos errados de assessores do presidente norte-americano, Donald Trump.

"Convenceram o presidente Trump que estamos prestes a cair, e ele não quer falar com um governo que está caindo", disse o chanceler neste sábado (15), segundo publicado pela agência AFP.

O ministro das Relações Exteriores iraniano participou de uma reunião em Munique, na Alemanha, com diplomatas e funcionários de defesa.

Sugestões caem em 'ouvidos surdos'

"Infelizmente as sugestões de [Emmanuel] Macron e [Shinzo] Abe caíram em ouvidos surdos", afirmou Zarif, referindo-se a propostas de diálogo entre Irã e EUA feitas pelo presidente francês e o primeiro-ministro japonês.

Segundo o chanceler iraniano, isso ocorre pois Trump é mal aconselhado.

"Eu acredito que o presidente Trump, infelizmente, não tem bom conselheiros. Ele está esperando que o governo iraniano caia desde a retirada do acordo nuclear", disse.

Em 2018, o governo Trump saiu do acordo nuclear estabelecido em 2015 entre o Irã e Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Em seguida, impôs sanções contra o país persa.

No início de janeiro deste ano, o assassinato do general Qussem Soleimani em um ataque aéreo dos EUA em Bagdá aumentou a crise entre Teerã e Washington. Em retaliação, o Irã atacou bases usadas pelos norte-americanos no Iraque.

Zarif disse hoje que o bombardeio tinha sido um erro dos norte-americanos, que, segundo ele, deu ao governo mais apoio do que pressão contrária.