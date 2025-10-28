Conversas de paz entre Afeganistão e Paquistão terminam sem acordo em Istambul

247 - As negociações de paz realizadas entre representantes do Afeganistão e do Paquistão em Istambul terminaram sem avanços concretos nesta terça-feira (28). O encontro, que buscava mediar uma trégua de longo prazo entre os dois países, foi encerrado sem que houvesse consenso sobre os principais pontos de conflito, de acordo com informações divulgadas pela mídia estatal afegã.

Segundo a Reuters, que acompanhou o desenrolar das conversas, uma fonte de segurança do Paquistão confirmou que a rodada de diálogo não resultou em qualquer solução prática. O impasse reflete o clima de tensão persistente na região, agravado por disputas fronteiriças e acusações mútuas de abrigar militantes responsáveis por ataques transfronteiriços.

Apesar das expectativas iniciais, representantes dos ministérios das Relações Exteriores do Afeganistão e do Exército e Ministério da Defesa do Paquistão não responderam aos pedidos de comentário. O silêncio oficial reforça o cenário de estagnação diplomática entre os dois países, que há anos tentam encontrar um terreno comum para combater o extremismo e estabilizar a fronteira compartilhada.

As conversas em Istambul foram consideradas uma tentativa de reaproximação sob mediação internacional, em meio ao crescente isolamento político do Afeganistão desde o retorno do Talibã ao poder. Observadores acreditam que a ausência de avanços pode comprometer futuras iniciativas de cooperação regional e manter viva a instabilidade no sul da Ásia.

O fracasso da reunião reforça os desafios enfrentados por mediadores internacionais, que buscam evitar a escalada de confrontos entre Cabul e Islamabad. Embora as duas nações mantenham laços culturais e religiosos históricos, divergências políticas e estratégicas continuam a alimentar um ciclo de desconfiança que impede avanços significativos no campo diplomático.