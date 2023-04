Cooperação militar sino-russa ajuda a fortalecer relações estratégicas, diz Putin

Apoie o 247

TASS - A cooperação militar entre a Rússia e a China ajuda a fortalecer as relações estratégicas e baseadas na confiança entre os dois países, disse o presidente russo, Vladimir Putin, no domingo (16), em uma reunião com o ministro da Defesa chinês, Li Shangfu.

Ele elogiou a cooperação abrangente e bem-sucedida entre Moscou e Pequim na esfera de defesa. "Acho que é outra área importante, que fortalece o caráter estratégico e baseado na confiança de nossas relações, as relações entre a Rússia e a China", disse Putin.

O chefe do Kremlin elogiou a cooperação militar sino-russa, observando que os ministérios de defesa da Rússia e da China trocam informações úteis e realizam exercícios conjuntos e lembrou a visita de Estado do presidente chinês, Xi Jinping, à Rússia em março, quando a cooperação entre os ministérios da defesa esteve entre os temas.

Ele observou que o ministro da Defesa chinês "tem um programa de trabalho bastante rico" na Rússia. "Estamos felizes em vê-lo. Tenho certeza de que sua visita será realizada no mais alto nível possível. Bem-vindo à Rússia!" disse Putin.

A reunião no Kremlin também contou com a presença do ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu.

Li Shangfu faz desde a última sexta-feira sua primeira visita ao exterior como ministro da Defesa à Rússia e permanece até a próxima terça (18). Em suas conversas em Moscou o ministro chinês mantém entendimentos sobre o estado atual e as perspectivas para o desenvolvimento da cooperação bilateral na esfera de defesa, bem como questões atuais de segurança global e regional.

