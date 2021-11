COP26 começa com desafio de cumprir acordos climáticos

Apoie o 247

247 - No discurso inaugural da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, neste domingo (31) em Glasgow, capital da Escócia, Alok Sharma, secretário de Estado para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido, anfitrião do evento, destacou a necessidade e a urgência de cumprir os acordos globais.

“Vamos nos unir durante essas duas semanas. E afirmamos que o que Paris prometeu, Glasgow cumpre ", disse o dirigente, referindo-se ao acordo firmado na capital francesa durante a conferência do clima de Paris, em dezembro de 2015.

Sharma destacou a importância de os líderes mundiais trabalharem juntos para o objetivo principal de atingir a meta de 1,5 graus Celsius como limite para o aquecimento global.

No entanto, o mundo continua a se encontrar longe dos objetivos na batalha contra as mudanças climáticas, a ponto de o aquecimento global se aproximar do dobro: aproximadamente 2,7 graus Celsius.

Esta conferência climática assume um duplo significado porque, sendo um evento anual, a reunião anterior foi suspensa devido à pandemia, de modo que serão discutidos os avanços e os retrocessos em um contexto bem diferente do que existia antes da Covid-19, destaca reportagem da Telesul.

