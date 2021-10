Coreia do Norte anuncia reabertura de comunicações com Seul a partir desta segunda-feira

Na madrugada de segunda-feira (4), Pyongyang anunciou o restabelecimento das linhas de comunicação diretas com a Coreia do Sul edit

Sputnik - As autoridades norte-coreanas informaram que a restauração das linhas diretas de comunicação teria início nesta segunda-feira (4), pelas 9h00 locais.

No final de setembro, Kim Yo Jong, vice-diretora do Departamento do Partido do Trabalho da Coreia e irmã do líder norte-coreano, Kim Jong-un, disse que Pyongyang estava pronta para declarar o fim da guerra com Seul.

Do mesmo jeito, Kim Yo Jong também se mostrou favorável ao regresso do Escritório de Ligação Intercoreano e realizar uma cúpula de líderes de ambas as nações, desde que as relações bilaterais sejam marcadas pelo respeito e pela justiça.

Tamanha declaração chega em resposta à proposta do presidente sul-coreano, Moon Jae-in, de declarar o fim da guerra entre as duas Coreias.

A Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA, na sigla em inglês) aponta que Kim Jong-un havia instado Seul a abandonar sua "ilusão" sobre provocações militares norte-coreanas.

"As autoridades sul-coreanas devem fazer esforços positivos para colocar os laços Norte-Sul no caminho certo, e resolver assuntos importantes que devem ser priorizados para abrir perspectivas brilhantes no futuro", declarou a KCNA.

