Coreia do Norte celebra 110.º aniversário do nascimento de Kim Il-sung

TASS - 15 de abril de 2022 marcou 110 anos desde o nascimento de Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte.

Origem e educação

Kim Il-sung, nascido Kim Song-ju (traduzido do coreano como "tornar-se um apoio"), nasceu em 15 de abril de 1912 na vila de Mangyongdae, perto de Pyongyang, na família de um professor rural. Em 1920, durante a ocupação japonesa da Coreia, emigrou com os pais para a Manchúria (Nordeste da China). Kim Il-sung estudou em uma das escolas de ensino médio na província chinesa de Jilin (no nordeste do país).



Membro do movimento de libertação

Aos 14 anos, Kim Il-sung se juntou a um grupo marxista clandestino criado por uma organização ilegal local da Liga da Juventude Comunista da China. Em 1929, ele foi preso pela polícia da Manchúria e encarcerado até a primavera de 1930.



Em 1931, tornou-se membro do movimento guerrilheiro anti-japonês na China. Durante este período, ele ficou conhecido como Kim Il-sung (traduzido como "o sol nascente"). Em junho de 1937, guerrilheiros liderados por Kim Il-sung invadiram o território coreano controlado pelos japoneses e atacaram a pequena cidade de Pochonbo, após o que os japoneses criaram uma unidade especial para capturar os participantes desta operação. No final de 1940, fugindo da perseguição japonesa, seu destacamento mudou-se para o território da União Soviética e foi incluído no Exército Vermelho. Em 1941-1942, Kim Il-sung participou da luta contra os japoneses no sudeste da Manchúria. Em 1942, ele recebeu a patente de capitão e chefiou o primeiro batalhão da 88ª Brigada de Rifle Separada, baseada perto de Khabarovsk.

Após a libertação da Coreia pelas tropas soviéticas em agosto de 1945, Kim Il-sung retornou a Pyongyang.



Líder do partido e do país

Em dezembro de 1945, Kim Il-sung chefiou o Escritório Norte-coreano do Partido Comunista Coreano e, em fevereiro de 1946, foi nomeado presidente do Comitê Popular Provisório da Coreia do Norte, o governo interino que opera na parte norte da Península Coreana (após o fim da Segunda Guerra Mundial, por acordo entre os Estados Unidos e a União Soviética, foi dividido em zonas de ocupação americana e soviética; a linha divisória passou ao longo do Paralelo 38 - a parte sul entrou na esfera de responsabilidade dos EUA, a parte norte - a URSS). Ele ocupou este cargo até a fundação da República Popular Democrática da Coreia (RPDC, Coreia do Norte) em 9 de setembro de 1948, criada em resposta à proclamação da República da Coreia (ROK, Coreia do Sul) um mês antes. No mesmo dia, Kim Il-sung foi nomeado Presidente do Gabinete de Ministros (até dezembro de 1972). Seu governo embarcou na nacionalização da terra e da indústria e na criação de uma economia planejada. Em 1949, foi eleito Presidente do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia (o PTC; em 1966-1994 - Secretário Geral do PTC).



Nos primeiros dias da guerra com a República da Coreia (1950-1953), chefiou a Comissão de Defesa Nacional. Na guerra, nenhum dos lados conseguiu obter vantagem. Como resultado, uma zona desmilitarizada divisória foi estabelecida ao longo do paralelo 38, onde a frente se estabilizou em julho de 1953 (ainda existe; como a Coreia do Sul se recusou a assinar um acordo de armistício, os países ainda estão em guerra). A infraestrutura da RPDC foi completamente destruída pela aviação americana (os EUA apoiaram a ROK), os danos causados ​​ao país foram estimados em US$ 3 bilhões.



Em 1954, o governo de Kim Il-sung começou a implementar um plano de reconstrução pós-guerra e desenvolvimento da economia nacional, com a ajuda da URSS (o crescimento da economia norte-coreana naquela época superava significativamente o da Coreia do Sul). Em 1955, Kim Il-sung declarou a necessidade de construir um "estado autossuficiente" (Juche). Esta ideologia tornou-se oficial, substituindo o marxismo-leninismo. Um dos elementos mais importantes do Juche é a tese "o homem é o dono do seu destino". Desde então, o culto à personalidade de Kim Il-sung começou a se formar no país. Na década de 1960, a RPDC, jogando com as contradições entre a China e a URSS, recebeu ajuda de ambos os países.

A constituição adotada em 1972 consagrou o papel de liderança e orientação do PTC e introduziu o cargo de presidente da RPDC - Kim Il-sung assumiu. Desde então, ele estabeleceu um curso para o desenvolvimento de armas nucleares e simultaneamente iniciou um diálogo inter-coreano. Assim, em maio de 1972, Kim Il-sung apresentou três princípios fundamentais de unificação dos dois países - independência, unificação pacífica e consolidação nacional. Em 1991, foi assinada a Declaração Norte-Sul sobre o Status Livre de Armas Nucleares da Península e estabelecido o Fundo para Cooperação Intercoreana.



Os lados discutiram planos de unificação com base na confederação, mas após a morte de Kim Il-sung em 1994, o diálogo foi interrompido.



Décadas de controle rígido do Estado liderado por Kim Il-sung, deslocando a economia para a indústria pesada e complexo militar-industrial, o término da ajuda externa devido ao colapso da URSS e do campo socialista levaram ao colapso da economia do país. De acordo com especialistas internacionais (a Coreia do Norte não publica estatísticas econômicas desde a década de 1960), no final do governo de Kim Il-sung a economia norte-coreana encolheu pela metade em relação ao final da década de 1980, e após sua morte o país enfrentou fome (este ficou na história como "a Marcha do Sofrimento") - matou de 600.000 a 2 milhões de pessoas.



Para alimentar a população, o governo teve que solicitar ajuda humanitária internacional.



Morte e memória

Kim Il-sung morreu por causa de um ataque cardíaco em 8 de julho de 1994. Na Coreia do Norte, Kim Il-sung é reverenciado como "o grande líder do povo coreano" e "o Sol da nação". O Palácio do Sol de Kumsusan, onde Kim Il-sung trabalhou durante sua vida, foi transformado no Palácio Memorial, onde seu corpo em sarcófago é mantido. Em 1997 foi estabelecida a cronologia Juche, cujo primeiro ano foi 1912, o ano do nascimento de Kim Il-sung, com 15 de abril, seu aniversário, como o Dia do Sol. A constituição adotada em setembro de 1998 estipulava que Kim Il-sung, que desenvolveu o Juche, era o "presidente eterno" da RPDC.



O estádio de futebol em Pyongyang, a principal universidade norte-coreana e a praça central de Pyongyang têm o nome de Kim Il-sung.



Continuidade

Durante a vida de Kim Il-sung, seu filho Kim Jong-il foi nomeado sucessor oficial do líder. Em 8 de outubro de 1997, no final do período de luto, Kim Jong-il foi eleito secretário-geral do PTC.



De acordo com as emendas à constituição de 1998, a instituição da presidência foi abolida, e o cargo de presidente da Comissão de Defesa Nacional, que Kim Jong-il ocupava desde 1993, tornou-se o cargo mais alto do estado. Após a morte repentina de Kim Jong-il em 17 de dezembro de 2011, o filho mais novo de Kim Jong-il, Kim Jong-un, foi nomeado sucessor do líder da RPDC (ele ocupou todos os cargos mais altos do governo desde 13 de abril de 2012).

