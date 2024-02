Coreia do Norte recebe a visita de um diplomata ocidental pela primeira vez em quatro anos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Agência Sputnik - Um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha chegou à Coreia do Norte para se encontrar com diplomatas chineses na primeira visita diplomática ocidental à Coreia do Norte em quatro anos, relatou a agência de notícias sul-coreana Yonhap na segunda-feira, citando a embaixada chinesa em Pyongyang.

O Ministro Conselheiro Chinês, Feng Chongtai, teria se reunido com o Comissário do Departamento de Ásia Oriental, Sudeste Asiático e Ásia-Pacífico do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, Martin Thuemmel, cuja delegação chegou a Pyongyang com o apoio organizacional do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte.

continua após o anúncio

Esta é a primeira visita à Coreia do Norte por um diplomata ocidental desde que o país fechou suas fronteiras em janeiro de 2020 devido à pandemia de COVID-19, disse o relatório. Nos últimos três anos, a entrada de estrangeiros no país foi estritamente limitada, e todos os diplomatas ocidentais deixaram a Coreia do Norte durante esse período. Em julho de 2023, delegações de alto escalão da Rússia e da China visitaram Pyongyang, após o que a troca diplomática entre a Coreia do Norte e outros países começou a se restabelecer gradualmente, embora nenhum diplomata ocidental tenha supostamente colocado os pés no país até hoje.

Durante sua reunião na embaixada chinesa, Thuemmel e Feng trocaram opiniões sobre assuntos de interesse mútuo, disse a Yonhap. Um diplomata alemão credenciado em Pequim também participou das discussões, acrescentou o relatório.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: