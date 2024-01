Coreia do Norte relata testar novo míssil de cruzeiro

Apoie o 247

TASS - Nesta quarta-feira (24), a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) realizou o primeiro teste de lançamento do Pulhwasal-3-31, um míssil de cruzeiro de um novo tipo que ainda está em desenvolvimento.

Segundo a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA), os testes foram realizados pela Administração de Mísseis da RPDC.

“O teste de fogo não teve impacto na segurança dos países vizinhos e não tem nada a ver com a situação regional”, afirma o comunicado. Outros detalhes do lançamento são desconhecidos.

Segundo a KCNA, os testes foram realizados como parte do “processo de atualização constante do sistema de armas”.

O Estado-Maior Conjunto (JCS) da Coreia do Sul disse que a Coreia do Norte disparou vários mísseis de cruzeiro em direção ao Mar Amarelo em 24 de janeiro. O último lançamento deste tipo foi relatado em setembro de 2023. Naquela época, os mísseis carregavam ogivas “fictícias” imitando uma carga nuclear.

