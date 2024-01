Coreia do Norte testa arma de ataque subaquático com capacidade nuclear

Apoie o 247

TASS - A Coreia do Norte testou sua arma Haeil-5-23 de ataque subaquático não tripulada com capacidade nuclear em resposta a grandes exercícios conjuntos dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, informou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) nesta sexta-feira (19).

"Exercícios marítimos conjuntos foram realizados novamente nas águas da ilha de Jeju durante três dias a partir de 15 de janeiro, com o envolvimento do porta-aviões nuclear dos EUA Carl Vinson e do cruzador Aegis Princeton e navios de guerra da" Força de Autodefesa "marítima japonesa e da marinha da Coreia do Sul", disse a agência norte-coreana KCNA. "Em resposta a isso, o Instituto de Sistemas de Armas Subaquáticas da Academia de Ciências de Defesa da Reoúbçica Popular Democrática da Coreia conduziu um importante teste de seu sistema de armas nucleares subaquáticas 'Haeil-5-23' em desenvolvimento no Mar do Leste [Mar do Japão] da Coreia."

A postura de combate subaquática baseada em armas nucleares da Coreia do Norte “está a ser ainda mais completada e as suas várias ações de resposta marítimas e subaquáticas continuarão a dissuadir as manobras militares hostis das marinhas dos EUA e dos seus aliados”, afirma o relatório.

Em 23 de março de 2023, a Coreia do Norte anunciou que tinha testado um submersível robótico com capacidade nuclear, que pode causar um “tsunami radioativo superpoderoso” ao explodir.

