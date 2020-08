Coreia do Norte transmite misteriosa mensagem codificada no Youtube

Na conta do Youtube da rádio estatal de Pyongyang foi publicado um vídeo em que uma locutora lê uma estranha mensagem com um conjunto de códigos digitais. No vídeo, a locutora descreveu seu texto como "uma missão de revisão de tecnologias de informação da universidade de educação à distância para os agentes da expedição nº 719" edit

Agência Sputnik - Na conta do Youtube da rádio estatal de Pyongyang foi publicado um vídeo em que uma locutora lê uma estranha mensagem com um conjunto de códigos digitais. Pouco depois, o vídeo foi deletado.

O vídeo, intitulado 0100011001-001 , tinha um minuto de duração, e nele a locutora descreveu seu texto como "uma missão de revisão de tecnologias de informação da universidade de educação à distância para os agentes da expedição nº 719".

Ela também repetiu frases como "número 23 na página 564, número 19 na página 479, número 20 na página 694". O vídeo foi visualizado mais de cinco mil vezes antes de ser eliminado do canal.

Os jornalistas sul-coreanos consideram-no uma "mensagem codificada" para os agentes secretos do país no exterior. É a primeira vez que a Coreia do Norte utiliza o canal do Youtube para enviar mensagens a seus agentes, embora a rádio tenha realizado regularmente transmissões similares desde a Guerra Fria, segundo a agência Yonhap.

Ao mesmo tempo, na descrição no canal do Youtube da emissora de Pyongyang foi publicada uma mensagem com um conteúdo semelhante, porém com números diferentes.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.