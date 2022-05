Coreia do Sul distribui manual militar em que Coreia do Norte é designada como país inimigo

Novo governo sul-coreano aumenta retórica de confrontação com a Coreia do Norte edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Seul designou Pyongyang como "inimigo" em novos materiais educacionais distribuídos entre os militares, agindo em linha com uma promessa do novo presidente sul-coreano de endurecer sua posição em relação ao Norte após os recentes testes de mísseis, relatou a agência Yonhap nesta segunda-feira (30).

"As provocações norte-coreanas são ameaças de segurança que enfrentamos e, enquanto tais ameaças de segurança continuarem, os militares do Norte e seu regime são os nossos inimigos", dizem os materiais de educação militar, citados pela agência.

Os oficiais sul-coreanos distribuíram os materiais em 9 de maio, após o discurso do novo ministro da Defesa do país, Lee Jong-sup, no parlamento. Na ocasião, o ministro afirmou que Pyongyang é o inimigo "evidente" que representa uma ameaça nuclear.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A anterior administração sul-coreana se absteve de designar Pyongyang como inimigo para preservar a oportunidade de manter o diálogo intercoreano, enquanto o atual governo assumiu uma posição de linha dura, sublinhando as ameaças nucleares e de mísseis provenientes do Norte, indica a agência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos materiais educacionais militares datados de 2019, Seul incluiu Pyongyang na lista de "ameaças militares reais" e considerou importante a necessidade de assegurar "capacidades de responder forte e severamente se o Norte organizar provocações ou atos hostis", acrescenta a mídia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE