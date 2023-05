Coreia do Sul e Estados Unidos anunciam grandes exercícios militares conjuntos

Seul e Washington realizarão manobras militares com a participação de milhares de soldados dos dois lados, as maiores desde o começo da aliança edit

Apoie o 247

Google News

Sputnik - A Coreia do Sul e os EUA iniciarão exercícios conjuntos de fogo real, os maiores na história de sua cooperação militar, informou no sábado (6) a agência sul-coreana Yonhap.

As manobras ocorrerão entre 25 de maio e 15 de junho no Campo de Treinamento de Fogo de Seungjin, e envolverão sistemas de armas como caças furtivos F-35A, helicópteros de ataque AH-64 Apache, tanques K2 e lançadores múltiplos de foguetes Chunmoo, informou a agência, acrescentando que o último exercício desse tipo foi realizado em 2017, com 48 unidades sul-coreanas e norte-americanas e mais de 2.000 soldados envolvidos.

No total, são planejados cinco exercícios na cidade de Pocheon, localizada cerca de 50 km a nordeste de Seul, explica a mídia, citando o Ministério da Defesa da Coreia do Sul. Os exercícios serão dedicados ao 70º aniversário da aliança entre Seul e Washington, e também marcarão o 75º aniversário da formação da Coreia do Sul.

A Coreia do Sul e os Estados Unidos assinaram um tratado de defesa mútua que criou uma base para sua cooperação militar em outubro de 1953, três meses após o fim da Guerra da Coreia. Desde 1977 foram realizados mais de dez tais exercícios, incluindo conjuntos e apenas com a participação da Coreia do Sul.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.