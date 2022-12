Coreia do Sul mobiliza jatos e dispara tiros de alerta após drones norte-coreanos cruzarem a fronteira

As tensões permanecem elevadas em meio a exercícios conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos edit

247 - A Coreia do Sul mobilizou seus jatos e helicópteros militares e disparou tiros de alerta depois que drones norte-coreanos supostamente entraram em seu espaço aéreo.

Seul disse nesta segunda-feira (26) que rastreou "vários" drones cruzando a Linha de Demarcação Militar entre os dois países, informou a agência de notícias Yonhap. Alguns relatos dizem que um desses drones norte-coreanos sobrevoou brevemente Seul.

“Esta é uma provocação clara e uma invasão de nosso espaço aéreo pela Coreia do Norte”, disse Lee Seung-oh, oficial de defesa sul-coreano.

A última vez que um drone norte-coreano foi detectado abaixo da linha da fronteira foi em 2017, de acordo com o Ministério da Defesa sul-coreano. Na última sexta-feira (23), a Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos de curto alcance, segundo autoridades sul-coreanas.

A incursão dos drones levou Seul a disparar tiros de alerta e mobilizar caças e helicópteros de ataque. Um dos jatos, uma aeronave de ataque leve KA-1, caiu mais tarde no condado de Hoengseong, informou a agência Yonhap.

As tensões permanecem elevadas em meio a constantes exercícios conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Pyongyang vê os exercícios como um ensaio para uma invasão, e continua desenvolvendo e testando suas ferramentas de defesa. (Com PressTV).

