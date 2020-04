Coronavírus: Argentina impede demissões, dá desconto em contribuição previdenciária e complementará salários

Enquanto Jair Bolsonaro expõe sua inércia diante da crise do coronavírus, o presidente Alberto Fernández propõe medidas econômicas e reforça cada vez mais o isolamento social no país edit

247 - Enquanto o Brasil observa a inércia de Jair Bolsonaro, o governo da Argentina anunciou nesta quarta-feira (1) novas medidas econômicas para enfrentar a crise do coronavírus.

Dentre as determinações está a suspensão da contribuição previdenciária patronal, o auxílio no pagamento de salários de funcionários de empresas com até 100 empregados e aos prestadores de serviços de companhias maiores.

As medidas não valem para serviços essenciais, que continuam funcionando normalmente.

O presidente argentino, Alberto Fernández, também assinou decreto impedindo que as empresas demitam seus empregados.

