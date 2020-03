Coronavírus: ator italiano está preso em casa com cadáver da irmã infectada

A Itália é o segundo país do mundo com mais infectados, atrás apenas da China edit

Fórum - Depois de ser noticiado o caso de uma mulher que está isolada em casa junto do cadáver de seu marido na cidade de Borghetto Santo Spirito, na Itália, ganhou repercussão uma denúncia do ator Luca Franzese, que atua na série televisiva Gomorra, que está preso em casa junto do corpo de sua irmã morta.

“Minha irmã morreu ontem, provavelmente por causa do vírus, e estou esperando respostas desde a noite passada”, disse em vídeo publicado nas redes sociais. “Estamos arruinados. A Itália nos abandonou. Vamos ficar fortes juntos. Compartilhe este vídeo em qualquer lugar”, completou.

