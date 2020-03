Coronavírus: casos e mortes crescem e França amplia confinamento por mais 2 semanas

Autoridades francesas prorrogam o regime de confinamento por conta da epidemia do novo coronavírus por mais duas semanas, até 15 de abril. França já registra mais de 29 mil casos de infecção pelo coronavírus, e mais de 1,6 mil mortes edit

Sputnik - As autoridades francesas prorrogam o regime de confinamento por conta da epidemia do novo coronavírus por mais duas semanas, até 15 de abril, informou o primeiro-ministro do país, Edouard Philippe.

"Por acordo com o Presidente da República, hoje anuncio a prorrogação do período de confinamento por duas semanas, da próxima terça-feira até 15 de abril", afirmou.

Até o momento, a França registrou mais de 29 mil casos de infecção pelo coronavírus, e mais de 1,6 mil pessoas morreram .

Restaurantes, cinemas e lojas estão fechados no país, exceto as que vendem comida. Desde 17 de março, as restrições à circulação de pessoas estão em vigor.

Seis dias antes, em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a COVID-19 como uma pandemia.