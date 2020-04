Coronavírus: com 7 mil mortes, Nova York sepulta cadáveres em vala comum (vídeo)

247 - Secretário de imprensa da Prefeitura de Nova York, Freddi Goldstein, informa que Hart Island, ilha situada no nordeste do Bronx, será usada para sepultar vítimas do coronavírus não reclamadas por familiares ou pessoas próximas. A ilha, já era usada para enterrar vários mortos não rogados.

Fotos mostram caixões sendo sepultados em vala comum na ilha. Isso ocorre diante do alto número de óbitos em poucos minutos na cidade de Nova York. No Estado, são mais de 7 mil mortes diante do vírus - das quase 17 mil do país. Com isso, fica expresso que, se ainda não chegou neste ponto, a estrutura da cidade diante do coronavírus está entrando em colapso. Confira.

🔴 CORONAVÍRUS



Mortos por #coronavírus estão sendo sepultados em vala comum em Nova York pic.twitter.com/45gGS3qx51 April 10, 2020

