Coronavírus começa a se espalhar também pela África

NAIRÓBI/JOHANESBURGO (Reuters) - Angola confirmou, neste sábado, seus primeiros dois casos de coronavírus, enquanto as Ilhas Maurício registraram a primeira morte, à medida que o vírus se espalha pela África.

O continente tem sentido o impacto com menos velocidade do que Ásia e Europa, e a maioria dos seus casos relatados são de estrangeiros ou de pessoas que retornaram de outros países.

Mas infecções confirmadas começaram a se acelerar, com mais de 830 ao redor da África, segundo contagem da Reuters, e preocupações crescem sobre a habilidade do continente de lidar com um surto de casos sem a quantidade de instalações médicas disponíveis em economias mais desenvolvidas.

Os primeiros casos de Angola são dois angolanos que voltaram de Portugal em 17 e 19 de março, afirmou a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, em uma entrevista coletiva.

O Zimbábue relatou seu primeiro caso na sexta-feira e o segundo no sábado, enquanto as Ilhas Maurício, com 14 casos, registraram sua primeira morte, uma pessoa que havia viajado da Bélgica via Dubai.

Muitos países africanos já fecharam suas fronteiras, escolas e universidades e proibiram grandes aglomerações de público para limitar a disseminação do vírus, que infectou mais de 250.000 pessoas ao redor do mundo e matou mais de 10.000.

A África do Sul, país com mais casos na África subsaariana, confirmou 38 novos casos, levando o total a 240.

O país mais populoso da África, a Nigéria, confirmou 10 novos casos, incluindo os primeiros três na capital Abuja, chegando a um total de 22.