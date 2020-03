Coronavírus derrota o neoliberalismo: Alemanha abandona a política de deficit zero

Quarta maior potência econômica mundial, a Alemanha, da chanceler Angela Merkel, abandonou a política do déficit zero, para ter mais dinheiro com o objetivo de combater os efeitos do coronavírus edit

247 - Quarta maior potência econômica mundial, a Alemanha, da chanceler Angela Merkel, abandonou a política do déficit zero, para ter mais dinheiro com o objetivo de combater os efeitos do coronavírus. A informação é da agência de notícias AFP. A chanceler disse na manhã desta quarta-feira que 70% da população do país europeu poderá se infectar com o a doença. O vírus provocou a morte de duas pessoas e infectou 1.296 pessoas no país europeu.

Em nível mundial, o coronavírus atingiu 109 países, matou mais de 4 mil pessoas e infectou mais de 144 mil pessoas. O surto começou na China.

"Quando o vírus está se espalhando com a população sem imunidade e sem um tratamento existente, 60% a 70% da população será infectada", afirmou ela durante uma coletiva de imprensa. "O processo (de contenção) deve se concentrar em evitar a sobrecarga do sistema de saúde freando a disseminação do vírus. É questão de ganhar tempo".