Coronavírus: Espanha prorroga estado de emergência no país até 26 de abril

Diante da pandemia do novo coronavírus, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, decidiu prorrogar o período de emergência no país até 26 de abril edit

247 - O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, decidiu prorrogar a vigência do estado de emergência, após uma consulta com o comitê científico, órgão responsável por analisar dados e modelos estatísticos que calculam como o vírus pode evoluir no país.

Neste sábado (4), o Ministério da Saúde espanhol confirmou a morte de 809 pessoas em 24 horas, menor índice em oito dias. No boletim anterior foram anunciados 932 óbitos, informa o UOL.

A Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia. O país já contabilizou 11.744 mortes por covid-19. O número de infectados é de 124.736 pessoas.

Ainda segundo o ministério, 57.612 pessoas precisaram de hospitalização, com 6.532 na UTI. Mais de 34 mil receberam alta.

