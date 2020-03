Coronavírus: Federação Internacional de Atletismo solicita adiamento dos Jogos Olímpicos

247 - O presidente da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), Sebastian Coe, encaminhou uma carta, nesta segunda-feira (23), ao presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, pedindo pelo adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, devido a pandemia do novo coronavírus. A informação é do jornal O Globo.

No texto da carta, Coe enfatiza não considerar “nem factível nem desejável” iniciar os Jogos Olímpicos no dia 24 de julho deste ano de 2020. O documento foi escrito antes mesmo da reunião do COI, deste domingo (22).

O Comitê Olímpico Internacional ainda não decidiu sobre o adiamento dos Jogos, e destacou que um possível cancelamento “não está na agenda”.