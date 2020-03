Coronavírus: França propõe adiamento de 2º turno das eleições municipais

Em reunião com os parlamentares franceses, o primeiro-ministro francês teria consultado sobre um confinamento total, ao estilo da Itália edit

247 - Em reunião por videoconferência com os presidentes da Assembleia Nacional e do Senado, assim como os principais chefes dos partidos e grupos parlamentares, o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, propôs paralisar as eleições municipais que iniciaram neste final de semana.

Para ele, é preciso adiar o segundo turno das eleições para domingo 21 de junho deste ano. O primeiro das eleições do final de semana registrou uma abstenção histórica por conta do temor diante da propagação do coronavírus.

Segundo informações do jornal francês Le Figaro, foi discutido na reunião um confinamento total, ao estilo do que foi realizado pela Itália.