Coronavírus: governo americano pede que cidadãos evitem viagens à China

247 - Nesta segunda-feira (27), o departamento de Estado norte-americano recomendou aos cidadãos estadunidenses que cancelem viagens à província chinesa de Hubei, onde fica Wuhan, e evitem ir à China de um modo geral.

O departamento de Estado americano determinou no domingo (26) a evacuação de seus funcionários do consulado em Wuhan, reduto da epidemia, que começou em dezembro. O governo declarou que tinha uma "capacidade limitada" para dar atendimento de urgência aos seus funcionários na China.

Os Estados Unidos devem mudar em breve as regras de inspeção e detecção do vírus no país. Por enquanto, elas estão limitadas apenas a viajantes que estiveram em Wuhan, o epicentro da epidemia. O presidente americano, Donald Trump, ofereceu "toda a ajuda necessária" ao governo chinês. "Estamos em estreita comunicação com a China sobre o vírus", tuitou Trump.

As informações são da RFI.