Coronavírus pode ser a 'doença X' prevista por especialistas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) havia alertado há anos sobre a possibilidade de uma pandemia causada por uma misteriosa "doença X". Características imprevisíveis do novo coronavírus sugerem que ele pode ser o patógeno previsto edit

247 - A doença causada pelo novo coronavírus, a COVID-19, pode ser a "doença X" prevista por especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) há alguns anos.

A capacidade do novo coronavírus de ser transmitido sem ser detectado, além da sua imprevisibilidade, uma vez que pode se tornar mortal a partir da segunda semana de incubação, sugerem que ele pode ser o patógeno previsto pela OMS, informa Sputnik.

"Quer seja contido ou não, esse surto está se tornando rapidamente o primeiro desafio pandêmico que realmente se encaixa na categoria da doença X", disse Marion Koopmans, membro do comitê de emergência da OMS e diretora do Centro Médico Universitário Erasmus.

Em menos de três meses, o vírus infectou mais de 78 mil pessoas e matou mais de 2.300. Novos focos de transmissão na Coreia do Sul, Itália e Irã também contribuem para o alarme.

A doença até agora se espalhou para cerca de 30 países e territórios. Alguns dos infectados pegaram o vírus em sua comunidade local e não têm vínculos conhecidos com a China, de acordo com o Centro Nacional de Prevenção e Controle de Doenças Respiratórias dos EUA (CDC, na sigla em inglês).

O Centro afirma que ainda não foram registrados casos nos quais a propagação do vírus se dá sem que o origem do primeiro contágio seja identificada, mas alerta que "é possível, e até provável, que isso venha a ocorrer eventualmente", disse Nancy Messonier, diretora do Centro, a repórteres.

Ao contrário da doença SARS, o vírus da COVID-19 se replica em altas concentrações no nariz e na garganta, o que pode ser facilmente confundido com um resfriado comum. Ao contrário da SARS, que foi contida graças aos dispositivos de checagem da temperatura corporal, que indicavam se um indivíduo apresentava febre, a COVID-19 pode ser transmitida por pessoas que não apresentem nenhum sin