Coronavírus: qual a diferença entre pandemia, epidemia e infecção endêmica?

247 - Rosalind Eggo, especialista acadêmica em doenças infecciosas da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, explicou à reportagem da BBC as diferenças entre epidemia, pandemia e endemia.

"A infecção endêmica está presente em uma área permanentemente, o tempo todo, durante anos e anos", diz o especialista.

Um exemplo pode ser a varicela em muitos países, onde casos são registrados todos os anos. Ou a malária, que em partes da África é uma infecção endêmica.

Por sua vez, uma epidemia é "um aumento nos casos, seguido por um pico e depois uma diminuição".

É o que acontece nos países onde as epidemias de gripe são registradas todos os anos: no outono e no inverno os casos aumentam, o máximo de infecções é atingido e depois diminui.

Finalmente, a pandemia é uma epidemia que ocorre "ao redor do mundo aproximadamente ao mesmo tempo".

Eggo lembra que a gripe que começou no México em 2009 e que mais tarde chegou ao mundo inteiro foi uma pandemia.