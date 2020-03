Coronavírus: Salão do automóvel de Nova York pode ser adiado em 4 meses

Além deste, dois outros grandes eventos de automotivos foram cancelados: a Exposição Automotiva Internacional de Pequim e o Salão Internacional do Automóvel de Genebra edit

247 - O Salão do automóvel de Nova York é mais uma vítima da epidemia do coronavírus. O evento deveria iniciar nos dias 8 e 9 de abril, para a imprensa, e para o público nos dias 10 e 19 do mesmo mês. Os organizadores, entretanto, afirmaram nesta terça-feira, 10, que estão sondando em mudar a data para agosto.

“Estamos tomando essa medida para ajudar a proteger nossos atendentes, exibidores e todos os participantes do coronavírus”, afirmou Mark Schienberg, presidente a organização que realiza o evento.

A notícia chegou após o governador de Nova York, Andrew Cuomo, dizer que 173 pessoas no Estado estão infectadas com o vírus.

Trata-se do terceiro grande evento de automotivos a ser cancelado após o início da epidemia do coronavírus - os dois outros foram a Exposição Automotiva Internacional de Pequim e o Salão Internacional do Automóvel de Genebra.