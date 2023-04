Corpo de vizinha morta há 2 anos é encontrado dentro de apartamento

Caso aconteceu em Londres. Moradores do conjunto habitacional onde o corpo foi encontrado relataram que larvas caiam do teto semanas após a morte da vizinha, em 2019 edit

247 - O corpo de uma mulher foi descoberto em um apartamento em Londres, Inglaterra, mais de dois anos após sua morte, deixando os residentes do edifício indignados. O complexo residencial em questão é gerenciado pela Peabody, uma associação sem fins lucrativos e privada que oferece moradia para pessoas em dificuldades financeiras no Reino Unido.

De acordo com reportagem do G1, os restos mortais de Sheila Seleone, de 58 anos, foram encontrados por policiais dentro do apartamento. Ela estava vestida com calças de pijama azul e uma blusa branca. A polícia descarta assassinato.

Segundo a BBC, os moradores do residencial avaliam entrar com um processo contra a Peabody, após diversas reclamações. Os vizinhos tentam entender como uma pessoa pode morrer e, por mais de dois anos, ninguém descobrir o corpo.

Uma das vizinhas de Sheila, que residia no apartamento de baixo, contou que semanas após a morte da vizinha, em 2019, ela trocou as lâmpadas da casa, e ao removê-las, larvas caíram do teto. E o problema piorou.

“Havia larvas no quarto, na sala e no banheiro. E mais ou menos em todos os meus móveis”, lembra ela. “Você sentava no sofá e depois de um tempo encontrava uma larva esmagada”, diz ela. “Foi como viver em um filme de terror.”

Ainda de acordo com a reportagem, outros vizinhos relataram que colocavam lençois e toalhas nas portas para que o cheiro não entrasse nas casas.

