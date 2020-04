Corte Interamericana dos Direitos Humanos critica “proselitismo político e religioso” de Bolsonaro

Revista Forum - O relator Especial para a Liberdade de Expressão da Corte Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH), Edison Lanza, fez uma publicação em suas redes sociais nesta segunda-feira (13) criticando o uso da TV Brasil por parte do presidente Jair Bolsonaro para proselitismo político e religioso.

“Um continente que não aprende com os erros é condenado a repetir suas tragédias. A TV pública do Brasil transformou-se em um espaço para proselitismo político e religioso. O uso sectário e longe do interesse público da mídia pública deve ser banido com garantias legais”, escreveu no Twitter.

Lanza comentava sobre a transmissão ao vivo de um culto de Páscoa que contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. “Neste momento, a TV Brasil está transmitindo um culto ao vivo. O pastor que fala agora está chamando Bolsonaro de ‘libertador’ e criticando a quarentena contra o coronavírus”, escreveu o jornalista Daniel Cassol ao criticar a cena no domingo.‌

Confira a reportagem completa no site da Revista Forum.

Un continente que no aprende de los errores está condenado a repetir sus tragedias. La TV pública de #Brasil convertida en un espacio de proselitismo político y religioso. Hay que desterrar el uso sectario y alejado del interés público de los medios públicos con garantías legales pic.twitter.com/Up76IYTB5g — Edison Lanza (@EdisonLanza) April 13, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.