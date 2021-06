Criador do antivírus McAffe, John McAfee é encontrado morto em prisão de Barcelona

247 - O criador do antivírus McAffe, John McAfee, foi encontrado nesta quarta-feira (23) morto em uma cela em Barcelona, na Espanha, na prisão onde cumpria prisão preventiva.

Ele foi preso em outubro de 2020 no aeroporto de Barcelona e aguardava resolução do pedido de extradição.

De acordo com a agência France Presse, McAffe tinha tido sua extradição aos Estados Unidos autorizada por uma suposta infração fiscal.

Autoridades norte-americanos alegaram que o empresário, de 75 anos, havia acumulado mais de US$ 10 milhões entre 2014 e 2018 graças à atividade com criptomoedas, serviços de consultoria, conferências e venda de direitos para fazer um documentário sobre sua vida. McAffe, no entanto, "não apresentou declarações fiscais em nenhum desses anos e não pagou nenhuma de suas obrigações fiscais".

