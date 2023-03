Criador dos BRICS diz que o bloco deve se expandir e desafiar a hegemonia do dólar

Ex-economista-chefe do Goldman Sachs Group Inc., Jim O'Neill pede que os BRICS abriguem mais países, sob critérios rígidos, para fazer frente ao dólar edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-economista-chefe do Goldman Sachs Group Inc., Jim O'Neill, responsável por cunhar o acrônimo ‘BRIC’ (Brasil, Rússia, Índia e China - grupo que depois recebeu o nome de ‘BRICS’, pelo acréscimo da África do Sul), afirmou que o bloco deve trabalhar para combater a hegemonia do dólar na economia global.

Em artigo publicado na revista Global Policy em 26 de março, O'Neill pede que o grupo abrigue novos membros, sob critérios rígidos, para conseguir seus objetivos.

Ele ainda afirma que o caminho dos BRICS é focar no financiamento climático, melhorando a saúde e impulsionando o comércio.

Rússia e China já têm feito movimentos no sentido de fortalecerem suas moedas locais. O Brasil, por sua vez, está estabelecendo uma câmara de compensação para pagar as importações chinesas em real.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.