Criança é achada morta no trem de pouso de um voo da Costa do Marfim para Paris

O menor, de aproximadamente 10 anos, havia se infiltrado no avião da Air France em Abidjã e escondeu-se no poço, o espaço onde se acoplam as rodas da aeronave após a decolagem. edit

247 - O cadáver de um menino foi achado nesta manhã no trem de pouso de um avião da Air France que acabava de aterrissar no aeroporto Charles do Gaulle, em Paris, procedente de Abidjã, capital econômica da Costa do Marfim. A informação é do Portal El País Brasil.

A reportagem relata que o menor tinha “aproximadamente 10 anos”, segundo uma fonte próxima à investigação citada pela agência France Presse. Escondeu-se no poço, o espaço onde se acoplam as rodas da aeronave após a decolagem.

Não se conhece a identidade do falecido, nem os motivos exatos que o levaram a se infiltrar no avião. A 50 graus abaixo de zero e com escasso oxigênio, os riscos são enormes, embora existam casos em que os infiltrados sobreviveram.