Criatura 'alienígena' é vista em praia da Austrália após inundações

Vídeo com animal não identificado viralizou nas redes edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um vídeo gravado e publicado nas redes sociais pelo australiano Alex Tan nesta terça-feira (29) mostra um suposto animal alienígena em uma praia do país, no estado de Queensland. A reportagem é do portal Yahoo.

De acordo com Tan, ele estava caminhando no local após inundações quando tropeçou em algo. Ao olhar, ele notou o animal com uma “cabeça que parecia ser de um réptil e o corpo de um marsupial”.

Na publicação, o australiano pede que as pessoas expliquem o que seria aquele bicho. Ele também supõe que o corpo seja de um gambá. Entretanto, nos comentários, os internautas disseram que poderia se tratar do corpo de um canguru em decomposição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na semana passada, o astrônomo norte-americano Scott Waring, obcecado por ufologia, encontrou uma forma circular no fundo do mar, visível no Google Earth.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele é um ávido analista de fotografias dos rovers da Nasa, e afirmou ter encontrado de tudo, “desde um macaco em Marte até o corpo de 7,3 metros de altura de um monarca marciano morto em batalha há 1 milhão de anos”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Localizada ao largo da costa oeste da América do Sul, perto das Linhas de Nazca do Peru, está uma série de enormes geoglifos construídos pelo povo de Nazca há quase 2 mil anos. Essas linhas são uma fixação comum para teóricos da conspiração.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE