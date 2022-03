"Crise da Ucrânia é algo que não queremos ver", diz Xi Jinping a Biden

Segundo a mídia estatal chinesa, o presidente Xi afirmou que guerras como a da Ucrânia não são do interesse de ninguém e que relações entre Estados não podem escalar para guerra edit

Reuters - O presidente chinês, Xi Jinping, disse a seu colega norte-americano, Joe Biden, nesta sexta-feira (18), que conflitos e confrontos como os eventos que se desenrolam na Ucrânia não são do interesse de ninguém, segundo a mídia estatal chinesa.

As relações de Estado para Estado não podem avançar para o estágio de confronto. Conflitos não são do interesse de ninguém, disse Xi a Biden em uma videochamada.

"A crise da Ucrânia é algo que não queremos ver", disse Xi.

Xi disse que a China e os Estados Unidos devem guiar as relações bilaterais no caminho certo, e ambos os lados também devem assumir as devidas responsabilidades internacionais e fazer esforços pela paz mundial.

