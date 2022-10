Crise do gás deve piorar depois que a Europa queimar os estoques de inverno

Apoie o 247

HELSINQUE/BRUXELAS, 5 de outubro (Reuters) - A Europa pode enfrentar uma crise de energia ainda mais aguda no ano que vem depois de drenar seus tanques de gás natural para enfrentar o frio deste inverno, disse o chefe da Agência Internacional de Energia nesta quarta-feira, enquanto a UE procura maneiras de aliviar a crise.

Os países europeus encheram os tanques de armazenamento em cerca de 90% de sua capacidade depois que a Rússia cortou o fornecimento de gás em resposta às sanções ocidentais impostas pela invasão da Ucrânia.

Os preços do gás, que subiram nos meses após a invasão em fevereiro, recuaram. Mas isso pode durar pouco, já que os países competem para comprar gás natural liquefeito (GNL) e outras alternativas às entregas de gasodutos russos.

Para ajudar a lidar com a dor, a União Europeia está considerando um teto para o preço da gasolina , uma questão que dividiu o bloco de 27 países, já que alguns países temem que isso possa dificultar a garantia de suprimentos.

Com os estoques de gás quase em 90%, a Europa sobreviverá ao próximo inverno com apenas algumas contusões, desde que não haja surpresas políticas ou técnicas", disse Fatih Birol, diretor executivo da IEA, com sede em Paris.

Os verdadeiros desafios enfrentados pela Europa, que historicamente dependia da Rússia para cerca de 40% de seu gás natural, começaram em fevereiro ou março, quando o armazenamento precisar ser reabastecido depois que a alta demanda do inverno os drenou para 25% a 30%.

"Este inverno é difícil, mas o próximo inverno também pode ser muito difícil", disse Birol a jornalistas na Finlândia.

Os governos europeus agiram para amortecer os consumidores do impacto dos preços mais altos e, na quarta-feira, a Alemanha disse que subsidiará as contas de energia no próximo ano pagando pouco menos de 13 bilhões de euros (US$ 12,8 bilhões) pelas taxas de uso cobradas pelas quatro redes de transmissão de alta tensão. empresas (TSO).

As taxas fazem parte das contas de eletricidade, representando cerca de 10% dos custos totais para clientes de varejo e um terço para empresas industriais em setores como siderurgia ou produtos químicos.

A intervenção de Berlim estabiliza as taxas, que de outra forma teriam triplicado devido aos preços descontrolados da energia no atacado e ao aumento dos custos operacionais para os TSOs, disse o ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck.

Até o início da guerra na Ucrânia, no final de fevereiro, o oleoduto Nord Stream 1, sob o Mar Báltico, da Rússia à Alemanha, era uma das principais fontes de gás da Europa Ocidental.

O Nord Stream 1 compreende duas linhas separadas, assim como o Nord Stream 2, que estava cheio de gás, mas nunca foi autorizado a entregar suprimentos para a Europa, pois a Alemanha suspendeu a autorização pouco antes da Rússia invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro.

Três das quatro linhas foram desativadas pelo que o Ocidente e a Rússia dizem ter sido sabotagem causando grandes vazamentos e as autoridades dinamarquesas disseram que a quarta estava sendo despressurizada na terça-feira.

SABOTAR?

O presidente Vladimir Putin culpou nesta sexta-feira os Estados Unidos e seus aliados, alegações rejeitadas por Washington. A Rússia condenou o que chamou de teorias "estúpidas" no Ocidente de que sabotou os próprios oleodutos em explosões na semana passada.

O Kremlin disse na quarta-feira que a Rússia deve fazer parte das investigações sobre os incidentes, enquanto um dos aliados de Putin disse lembrar dos ataques apoiados pela Agência Central de Inteligência dos EUA à infraestrutura de petróleo na Nicarágua em 1983.

A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, por sua vez, disse que os países da UE precisam aumentar a proteção de sua infraestrutura crítica, realizando testes de estresse e usando vigilância por satélite para detectar possíveis ameaças.

Ela falava no Parlamento Europeu antes de uma reunião de líderes dos 27 países da UE na sexta-feira em Praga, quando eles debaterão o plano de teto de preços da UE.

Os detalhes ainda não foram acertados, mas a ideia tem o apoio da maioria dos países que a veem como uma forma de lidar com a inflação. No entanto, enfrentou oposição da Alemanha, Dinamarca e Holanda, que citam preocupações de que tornará mais difícil garantir suprimentos.

Von der Leyen disse em seu discurso que os países também devem começar a comprar gás em conjunto para evitar que os Estados membros da UE façam ofertas uns contra os outros nos mercados mundiais e aumentem ainda mais os preços.

As tensões anteriores no mercado de gás diminuíram quando a empresa russa de energia Gazprom retomou na quarta-feira às exportações de gás para a Itália via Áustria depois de resolver um problema sobre garantias que levaram à suspensão dos fluxos no fim de semana.

No entanto, o vice-primeiro-ministro Alexander Novak disse na quarta-feira que a Rússia pode cortar a produção de petróleo para compensar os efeitos negativos dos tetos de preços impostos pelo Ocidente sobre as ações de Moscou na Ucrânia.

O plano de teto de preço acordado pelo Grupo dos Sete países ricos exige que os países participantes neguem seguros, finanças, corretagem, navegação e outros serviços para cargas de petróleo com preços acima de um teto de preço ainda a ser determinado para petróleo e derivados.

