Crise do mar Vermelho desencadeia escassez de petroleiros

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - A campanha dos houthis de atacar ou sequestrar navios comerciais com destino ou de propriedade de Israel que viajam através do mar Vermelho, afetou gigantes do transporte marítimo global. Alguns deles foram forçados a interromper as suas operações através da passagem estratégica, enquanto as taxas de seguro de transporte marítimo dispararam.

Como mais uma prova de que os métodos militares da administração Biden não estão conseguindo resolver a crise em curso no mar Vermelho, os houthis atacaram outro navio-tanque no golfo de Áden no sábado (24) com um míssil balístico antinavio. O Comando Central dos EUA anunciou no domingo (25) que o míssil atingiu a água e não causou danos ao navio-tanque de produtos químicos e petrolíferos Torm Thor, de bandeira e propriedade de uma empresa norte-americana.

continua após o anúncio

Na noite do incidente, as forças do Comando Central dos EUA também abateram dois veículos aéreos não tripulados (VANT) unidirecionais sobre o mar Vermelho.

O porta-voz militar do movimento Ansar Allah do Iêmen, Yahya Saree, também confirmou que vários mísseis antinavio foram disparados contra o navio norte-americano Torm Thor, no golfo de Áden.

continua após o anúncio

O incidente ocorreu no momento em que os Estados Unidos e seus aliados realizavam ataques contra o movimento houthi do Iêmen, atingindo 18 alvos militares, disse o Departamento de Defesa dos EUA no domingo.

"Os ataques necessários e proporcionais de hoje visaram especificamente 18 alvos houthis em oito locais no Iêmen associados às instalações subterrâneas de armazenamento de armas houthis, instalações de armazenamento de mísseis, sistemas aéreos não tripulados de ataque unidirecional, sistemas de defesa aérea, radares e um helicóptero", disse o Departamento de Defesa em comunicado, acrescentando que os ataques foram conduzidos pelos EUA, Reino Unido, Austrália, Bahrein, Canadá, Dinamarca, Países Baixos e Nova Zelândia em resposta aos ataques contínuos dos "houthis contra navios comerciais e navais que transitam pelo mar Vermelho e pelas vias navegáveis circundantes".

continua após o anúncio

No entanto, esse novo incidente parece mostrar quão ineficaz é a abordagem liderada pelos EUA para resolver a situação com a milícia iemenita.

O resultado é uma crise marítima que perturbou as cadeias de abastecimento globais e aumentou os custos de transporte. A rota do mar Vermelho normalmente representa 15% do comércio marítimo global total. No entanto, em um esforço para evitar ser alvo dos houthis, o tráfego foi forçado a se afastar do canal de Suez, que liga o mar Mediterrâneo ao mar Vermelho, e foi redirecionado em torno da ponta da África. Viagens mais longas resultaram em um comércio mais caro entre a Ásia e a Europa, com alertas sobre o impacto inflacionário iminente na Europa.

continua após o anúncio

Os navios porta-contentores comerciais foram os primeiros a reagir ao perigo dos ataques houthis e a reconhecer a necessidade de mudar as rotas comerciais. Em 2024, apenas dois novos superpetroleiros estão previstos para se juntarem à frota de navios, de acordo com os dados dos serviços de transporte marítimo do Banchero Costa (o número mais baixo em quase quatro décadas). Já em 2025, o número deve chegar a cinco, o que representa uma queda notável em relação aos 42 navios que se juntaram à frota em 2022.

O movimento houthi, que controla grandes partes do norte e oeste do Iêmen, prometeu em novembro de 2023 atacar quaisquer navios associados a Israel até que Tel Aviv suspendesse as ações militares na Faixa de Gaza. Isso levou o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, a anunciar a criação de uma operação multinacional para garantir a navegação no mar Vermelho. Mais tarde, as forças dos EUA e do Reino Unido lançaram grandes ataques contra as posições houthis, em uma tentativa de degradar a capacidade dos rebeldes de atacar navios comerciais.

continua após o anúncio

No entanto, de acordo com relatórios recentes, até mesmo os funcionários da administração Biden questionam cada vez mais a eficácia da abordagem que escolheram para lidar com os houthis, que continuam a sua tentativa de bloquear as operações dos navios comerciais e das marinhas ocidentais no mar Vermelho.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: