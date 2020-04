"Crise escancara humilhação brasileira pelos EUA", diz PT

De acordo com texto divulgado pelo partido, a política externa de Jair Bolsonaro e Ernesto Araújo colocou de joelhos o Brasil no tabuleiro internacional e fez o País se tornar um "anão geopolítico" edit

247 - O Partido dos Trabalhadores divulgou texto nesta quarta-feira (15) no qual afirma que a política externa de Jair Bolsonaro e do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, colocou o País de joelhos no tabuleiro internacional.

De acordo com o PT, o Brasil virou um anão geopolítico diante da submissão do governo Bolsonaro aos Estados Unidos. "O que não era novidade para nenhum analista de política externa sério do planeta ficou agora escancarado pela crise da pandemia coronavírus: o Brasil tornou-se um anão geopolítico. A única coisa que o governo ganhou com sua diplomacia de completa devoção a Donald Trump foi a contaminação em grupo, presenteada na última viagem da comitiva brasileira ao país, em fevereiro".

