Crise no Iraque: tiroteio é registrado na Zona Verde de Bagdá (vídeos)

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Apoiadores do clérigo xiita Muqtada Sadr iniciaram onda de fortes protestos após o clérigo anunciar sua retirada da vida política.

Apoiadores do clérigo xiita Muqtada Sadr invadiram a Zona Verde de Bagdá nesta segunda-feira (29), pouco após o clérigo anunciar que estava deixando a vida política para sempre.

O Iraque atravessa uma onda de fortes protestos desde as eleições parlamentares de outubro de 2021. O partido Movimento Sadrista, de Sadr, ficou em primeiro lugar no pleito, conquistando um quarto dos 329 assentos do Parlamento. Porém o movimento não conseguiu formar uma coalizão livre de legendas próximas do Irã.

Diante do impasse, Sadr passou a exigir a dissolução do Parlamento e a realização de novas eleições. A exigência recebeu apoio de partidários de Sadr, que iniciaram uma onda de protestos que ganhou força no fim de julho, quando o Parlamento do país foi ocupado em duas ocasiões em menos de duas semanas.

Nesta segunda-feira (29), a situação se agravou diante do anúncio de Sadr. Foram registrados ataques a tiros na Zona Verde de Bagdá, onde ficam localizadas embaixadas e prédios de órgãos do governo. A polícia local usou canhões de água e gás lacrimogêneo para conter os manifestantes.

Mustafa Al-Kadhimi, aliado de Sadr que atua como líder em exercício do país, anunciou a suspensão de todas as reuniões de gabinete do governo até que a situação esteja sob controle.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.