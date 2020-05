Cuba anuncia que uso de dois medicamentos produzidos na ilha reduziu número de mortes por Covid-19

247 - Cuba está realizando uma estratégia bem sucedida no combate ao novo coronavírus e anunciou que o uso de dois medicamentos está por trás deste sucesso. Produzidos pela indústria de biotecnologia cubana, esses medicamentos reduzem a inflamação em pacientes com Covid-19 em estado grave. Segundo o governo cubano, graças a este tratamento foi possível uma redução drástica do número de mortes causadas pela doença.

Uma das drogas é o Itolizumab, um anticorpo monoclonal criado no Centro de Imunologia Molecular (CIM) usado no tratamento de linfomas e leucemias. O outro é um peptídeo também criado na ilha. O governo afirma que ele vinha sendo utilizado em ensaios clínicos em pacientes com artrite reumatóide, informa O Globo.

"Cerca de 80% dos pacientes que chegam a estado crítico estão morrendo. Em Cuba, com o uso dessas drogas, 80% das pessoas em estado crítico ou grave estão sendo salvas”, disse o presidente Miguel Diaz-Canel nesta quinta durante reunião exibida na televisão estatal.

A informação foi dada em primeira mão no Brasil durante o programa O Mundo Como Ele É da TV 247, na última quinta-feira (21), pelo encarregado de negócios da embaixada cubana no Brasil, Embaixador Rolando Gómez.

