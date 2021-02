Cuba autoriza medida que amplia possibilidades de atividade individual na economia

A medida anunciada pela ministra do Trabalho, Marta Elena Feito, libera mais de 2 mil atividades onde o trabalho por conta própria poderá ser exercido. Seu propósito, diz, é garantir que "o trabalho por conta própria continue se desenvolvendo" edit

247 - A ministra do Trabalho de Cuba, Marta Elena Feito, anunciou um aumento substancial no número de atividades que poderão ser exercidas por conta própria na economia.

A lista que reconhecia 127 atividades foi ampliada para 2 mil. 124 continuam listadas como proibidas, por serem setores mais estratégicos.

A ministra apontou que a medida faz parte do "aperfeiçoamento do trabalho por conta própria" e que seu propósito é garantir que "o trabalho por conta própria continue se desenvolvendo", disse, conforme reportado no mexicano La Jornada.

Segundo o ministro da Economia, Alejandro Gil, a medida também visa estimular a economia cubana, após o estrangulamento internacional e a pandemia da Covid-19 levarem a uma queda de 11% do PIB em 2020.

Ele disse que esse é “um passo importante para o aumento do emprego”.

O governo cubano vem há uma década ampliando as possibilidades para que o trabalho individual, com reformas em setores como o turismo, gastronomia e transporte.

13% da força trabalhista de Cuba já exerce o trabalho por conta própria.

O conhecimento liberta. Saiba mais