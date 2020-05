Cuba combate duas pandemias: o coronavírus e o bloqueio estadunidense

247 - "O governo Donald Trump encontrou um parceiro ideal no coronavírus para tentar prostrar Cuba por todos os meios possíveis. As consequências da pandemia são adicionadas à combinação de sanções econômicas que os Estados Unidos aplicam há 60 anos atrás, escreve Gustavo Veiga, no Página 12. Não tanto as consequências sanitárias - que na ilha são mais do que controladas -, mas as que se manifestam no estrago que a Covid-19 causa no turismo, a principal fonte de renda de Cuba.

"Não satisfeita com isso, a Casa Branca novamente incluiu seu vizinho na lista de nações que 'não cooperam' na luta contra o terrorismo. Assume o papel de patrulhar o planeta onde não respondem à sua política. Em entrevista coletiva que deu na sexta-feira passada, Carlos Fernández de Cossio, diretor geral dos EUA do Ministério de Relações Exteriores de Cuba, declarou: 'É uma lista ilegítima que não tem reconhecimento absoluto por nenhum fórum internacional ou órgão colegiado autorizado sobre questões de luta contra o terrorismo e que procura desacreditar Cuba e pressionar países terceiros em suas relações com a ilha' ".

A semana que passou foi bastante movimentada porque Trump aproveitou o dia 20 de maio - dia que em 1902 que foi assinada a primeira e formal independência da ilha - para enviar uma mensagem à diáspora, basicamente de Miami, prossegue Gustavo Veiga: "Cubano-americanos, estamos extremamente orgulhosos de vocês e estou feliz por vocês estarem do meu lado", assegurou Trump como se isso fosse verificável e já lançado para as eleições de 3 de novembro.

Dois dias depois, Fernández de Cossio respondeu de Havana, relata Veiga: "É difícil pensar que a maioria dos cubanos apoie uma campanha comprometida em dificultar as relações com suas famílias, o que nos faz pensar que o mecanismo político, especialmente o Partido Republicano na Flórida não leva muito em conta a opinião ou opinião dos cubanos, mas os utiliza".

O aumento dos ataques a Cuba não é novo nos tempos pré-eleitorais nos Estados Unidos, como foi revelado várias vezes no passado. Em 30 de abril, o mais grave ocorreu - o tiroteio na embaixada da ilha em Washington - e, embora Havana não o atribua diretamente ao governo Trump, pelo menos ele observou que é "cúmplice" em silêncio, prossegue o autor do Página 12.

O ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, comentou: "Esperamos que o governo dos Estados Unidos tente ao menos igualar sua retórica contra o terrorismo e sua política de combate ao terrorismo internacional com suas responsabilidades diante deste ataque".

[...] "O bloqueio custa a Cuba 4 bilhões de dólares anualmente devido às proibições de adquirir qualquer tipo de insumo em um mercado tão próximo de sua costa e a medidas coercitivas contra sua principal indústria: o turismo", conta o jornalista. "A pandemia causará efeitos negativos na economia cubana, além dos danos causados ​​pelo bloqueio imposto pelos Estados Unidos, mas estamos trabalhando seriamente. e dedicação para aliviá-los”, afirma o ministro de Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro, Rodrigo Malmierca Díaz.

Leia a íntegra em Cubadebate



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.