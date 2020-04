Cuba dá ajuda que outros negam a avião em voo humanitário

247 - As autoridades aeronáuticas cubanas responderam ao pedido de reabastecimento, realizado no último sábado (28) por um avião da companhia aérea Condor, em sua passagem Nicarágua-Alemanha.

A informação foi dada ao jornal Granma pelo engenheiro de motores e fuselagem, Miguel Andrés Peña Peña, diretor do aeroporto internacional Frank País García, neste território, onde o Boeing 767 chegou, com 221 passageiros a bordo.

O avião estava realizando um voo de resgate para cidadãos alemães com destino a seu país. Para cumprir seu itinerário, foi necessário reabastecer, porque, devido às características da pista da capital nicaragüense, que é curta, só poderia decolar com todos os passageiros se reduzisse a quantidade de combustível.

"O representante da companhia aérea entrou em contato com vários aeroportos da região. Alguns foram fechados devido às medidas tomadas por conta da covid-19. Outros negaram ajuda. Eles entraram em contato com este aeroporto, que, por sua vez, fez as consultas necessárias com as autoridades em nível nacional, que autorizaram a operação", disse Miguel Andrés Peña Peña.

