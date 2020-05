Cuba é o país com o maior percentual de pacientes com Covid-19 recuperados na América Latina

Entre os êxitos de Cuba no combate à Covid-19 está o índice de recuperação de pacientes,, o maior da região latino-americana edit

247 - Até a noite de terça-feira, Cuba tinha 1.724 pacientes recuperados, o que representa 87,3% de todos os infectados pelo coronavírus no país.

Com esse número, Cuba é o país latino-americano que apresenta o maior percentual de recuperações e é uma das 20 nações com mais recuperações do mundo, também em percentuais, informa Cubadebate.



