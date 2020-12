Cuba e Venezuela anunciam criação de banco de vacinas contra a covid-19

247, Por Michele de Melo no Brasil de Fato - Cuba e Venezuela anunciaram a criação de um banco de vacinas contra a covid-19 durante a 18ª cúpula da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América - Tratado de Comércio dos Povos (Alba-TCP). Realizada nesta segunda-feira (14), a conferência celebrou os 16 anos do bloco e elegeu uma nova direção para o próximo período.

A criação de um banco de vacinas entre Cuba e Venezuela destinado aos países membros da Alba-TCP foi anunciada pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro, que presidiu a reunião.

"Nosso primeiro desafio é enfrentar, controlar e vencer a pandemia. O segundo é a recuperação econômica, já que nossas economias foram devastadas pelas sanções do império norte-americano", afirmou Maduro.

Financiado pelo banco da Alba, o repositório de vacinas atenderá prioritariamente aos oito países membros do bloco regional.

Em Havana, o chanceler e o embaixador venezuelano em Cuba participaram da cúpula ao lado da delegação cubana, presidida por Miguel Díaz Canel - ALBA / ALBA-TCP

O presidente cubano Miguel Díaz-Canel assegurou que a ilha está disposta a oferecer cooperação tecnológica e científica a todas as nações que dependam de apoio para conter os contágios do vírus sars-cov2. Desde o início da pandemia, Cuba enviou milhares de profissionais de saúde a 53 nações através da Brigada Henry Reeve.

"Nós demonstraremos que há respostas para as tragédias do planeta. Nós demonstramos que o ser humano pode e deve ser melhor. Demonstramos o valor da consciência e da ética", declarou Canel, parafraseando o líder da Revolução Cubana, Fidel Castro.

Cuba desenvolve quatro vacinas próprias. A Soberana 01 já esta em fase final de ensaios clínicos. Enquanto a Venezuela é o primeiro país da região a testar a vacina russa, Sputnik V, que promete 91% de eficácia contra a covid-19.

Maduro também anunciou a criação de mecanismos de cooperação para combater a pandemia e recuperar as economias da Alba-TCP em 2021. Para isso, o mandatário propôs a reativação do conselho econômico da Aliança e do processo de criação do sucre - moeda comum entre os países da Alba.

O conhecimento liberta. Saiba mais