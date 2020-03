Cuba protesta contra conduta ofensiva dos Estados Unidos em plena crise do coronavírus

O Ministério das Relações Exteriores de Cuba divulgou nesta quinta-feira uma nota oficial de protesto contra o governo dos Estados Unidos, pelas declarações ofensivas do Departamento de Estado americano sobre a cooperação médica internacional fornecida por Cuba edit

247 - O Ministério das Relações exteriores de Cuba lançou nota nesta quinta-feira (26) em protesto contra a posição ofensiva dos Estados Unidos para com a cooperação médica internacional cubana, em dias de grande comoção no mundo devido à morte de milhares de pessoas diariamente devido ao novo coronavírus.

O texto descreve como imoral e ofensiva a campanha de descrédito movida pelo governo estadunidense contra as missões médicas cubanas no exterior, em um momento que exige esforços conjuntos para enfrentar a pandemia do coronavírus, informa o jornal Granma.