Cuba reafirma compromisso com o desarmamento nuclear

247 - Cuba ratificou o Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares nesta quinta-feira (4), anunciou o ministro cubano das Relações Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

Rodríguez acrescentou que, com este fato, “se reitera o compromisso de nosso país com o desarmamento nuclear e a proibição total e efetiva de todos esses testes; os subcríticos, os realizados por explosão e outros métodos".

De acordo com o site do Ministério das Relações Exteriores, com a ação o país também confirma sua condenação ao aumento das despesas para o aprimoramento dessas experiências, ao mesmo tempo que apela ao fechamento das instalações utilizadas para tais fins e da infraestrutura associada. Cuba é um Estado parte dos principais instrumentos internacionais sobre armas de destruição em massa.

A Organização do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares reconheceu a decisão das Grandes Antilhas de corroborar o referido acordo, informou a Prensa Latina.

