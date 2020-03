Cuba registra 1ª morte por covid-19

Segundo o Ministério da Saúde de Cuba, a vítima era um turista, idoso e de nacionalidade italiana, que entrou no país em 9 de março. Cuba não fechou suas fronteiras devido à pandemia do vírus e v[itima estava hospitalizada desde o dia 11 de março edit

Sputnik - Nesta quarta-feira (18), o governo de Cuba comunicou que o país teve a primeira morte pela doença causada pelo novo coronavírus, a covid-19.

A informação foi publicada pelo Ministério da Saúde de Cuba, que explicou que a vítima era um homem idoso de nacionalidade italiana, que estava hospitalizado desde o dia 11 de março.

Segundo a agência AFP, o homem era um turista, que entrou no país em 9 de março. Cuba não fechou suas fronteiras devido à pandemia do vírus.

O governo cubano também anunciou que mais casos do novo coronavírus foram confirmados. Até o momento, a ilha registra 10 casos do coronavírus, enquanto 389 casos suspeitos estão sendo investigados. ​

"Apesar dos esforços da equipe de terapia intensiva que o tratou e do grupo de especialistas do Ministério da Saúde que garantiram o monitoramento permanente, as complicações específicas da doença causaram sua morte", afirmou a pasta sobre o caso do italiano, de acordo com a agência AFP.

O novo coronavírus tem se espalhado pela América Latina nas últimas semanas. Diversos países da região têm agido para conter a pandemia, incluindo decretos de estado de emergência e fechamento de fronteiras, como na Argentina, Peru, Colômbia e Bolívia.

No Brasil, há a possibilidade de declaração de estado de calamidade pública para liberar mais investimentos no combate à pandemia. O mais recente informe do Ministério da Saúde no Brasil aponta que há 291 casos confirmados no país.