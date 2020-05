Cuba registra menor número de casos de covid-19 em 24h desde março

Opera Mundi - O Ministério da Saúde de Cuba informou nessa quarta-feira (13) que o país registrou nas últimas 24 horas o menor número de novos casos de coronavírus desde o mês de março.

Segundo o diretor de epidemiologia do Ministério da Saúde, Francisco Durán García, apenas seis novos casos foram confirmados, atingindo o total de 1.810 em todo o país. O número é o mais baixo desde o dia 11 de março, quando foram registrados os três primeiros casos na ilha.

Se confirmaron 6 nuevos casos de #COVID19, para un acumulado de 1810 en #Cuba.



▪403 positivos activos

▪396 con evolución clínica estable

▪3 pacientes en estado crítico

▪4 pacientes en estado grave

▪79 fallecidos

▪ 1326 altas

▪ 2 evacuadoshttps://t.co/61JOG0Czyv pic.twitter.com/UGDSQeyyNd — Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) May 13, 2020

Ainda segundo Durán García, 1.053 pacientes estão hospitalizados devido a covid-19, enquanto o país conta com 409 casos suspeitos em observação. O governo também informou que já foram realizados 73.129 testes da covid-19.

Segundo o mapa da Universidade Johns Hopkins, 79 pessoas morreram em Cuba por complicações causadas pelo novo coronavírus.

O foco da pandemia no país continua na província de Havana, que possui 873 casos do vírus, seguida por Holguín, com 92 casos, Pinar del Río, com 51, e Mayabeque, com 48.

