Cúpula da Celac no México alcança êxito com agenda econômica e consolidação de alianças internacionais

247 - A Sexta Cúpula da Comunidade dos Estados da América Latina e Caribe (Celac) foi realizada no sábado (18) no México com líderes dos 33 países membros para discutir uma ampla agenda, incluindo o plano de ação 2021-22, com temas econômicos e projeção de fortalecimento de alianças internacionais.

Em um sentido geral, foi discutida a reativação econômica regional, como ela será fomentada e as relações com parceiros de outras regiões do mundo, dentro de um programa de cooperação internacional.

Destacam-se entre essas parcerias as atividades programadas para o Fórum Celac-China, com a União Europeia União Africana e a Asean - Associação das Nações do Sudeste Asiático.

