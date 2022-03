Cúpula da União Europeia não consegue se entender sobre medidas práticas para enfrentar aumento dos preços da energia

Entre as possíveis medidas para reduzir os preços da energia, os líderes da UE destacaram o apoio direto aos consumidores edit

TASS - Os participantes da reunião do Conselho Europeu desta sexta-feira (25) não conseguiram adotar medidas concretas para lidar com o crescimento dos preços da energia nem chegar a uma abordagem unificada sobre como agir em relação à decisão da Rússia de receber pagamentos por seu gás apenas em rublos.

"Os altos preços da energia têm um impacto cada vez mais negativo nos cidadãos e empresas [europeus]", diz o comunicado da reunião, acrescentando que essa tendência é ainda mais exacerbada pela operação militar especial russa na Ucrânia.

"O Conselho Europeu insta a Comissão a apresentar propostas que resolvam eficazmente o problema dos preços excessivos da eletricidade, preservando a integridade do mercado único, mantendo os incentivos à transição verde, preservando a segurança do abastecimento e evitando custos orçamentais desproporcionados", diz o documento.

Entre as possíveis medidas para reduzir os preços da energia, os líderes da União Europeia destacaram o apoio direto aos consumidores por meio de vales, descontos fiscais, auxílios estatais, tributação (impostos de consumo e IVA), tetos de preços, medidas regulatórias como contratos por diferenças.

Na perspectiva de médio prazo, os dirigentes manifestaram seu apoio geral à proposta da Comissão Europeia de estabelecer o sistema de compra comum voluntária de gás para evitar licitações.

"Congratulo-me com o fato de agora usarmos nosso poder de barganha coletiva. Em vez de nos superarmos e aumentarmos os preços, reuniremos nossa demanda", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a repórteres na sexta-feira.

No entanto, a declaração final do Conselho Europeu diz que os líderes concordaram apenas em "trabalhar juntos na compra voluntária comum de gás, GNL e hidrogênio". Em outras palavras, as compras comuns serão realizadas não apenas por países separados da UE que desejam se unir.

"Além disso, devemos concluir a infraestrutura de dutos e aumentar nosso armazenamento e os interconectores. Propusemos um armazenamento mínimo de 80%, subterrâneo, para o próximo inverno. Aumentando para 90% nos anos seguintes. Este será nosso seguro política contra a interrupção do fornecimento", disse von der Leyen.

Em suas palavras, o bloco europeu "analisou várias opções para amortecer o impacto dos altos preços da energia sobre consumidores e empresas".

"Medidas como apoio ao rendimento ou auxílios estatais, vales, tributação reduzida, preços máximos, preços modulados, contratos por diferença, etc. Todas as opções que apresentamos têm vantagens e desvantagens para enfrentar o problema dos altos preços da eletricidade. E isso é, em grande parte, preços altos e voláteis do gás", acrescentou o funcionário europeu.

