Cúpula de 30 anos do Mercosul será realizada de forma virtual, informa governo argentino

Sputnik - O Ministério das Relações Exteriores, Comércio Exterior e Culto da Argentina informou neste sábado (13) que, devido à pandemia de COVID-19, a cúpula de 30 anos de aniversário do Mercosul, prevista para acontecer no final do mês, será realizada em formato virtual, e não mais presencialmente.

A decisão foi publicada em uma nota da pasta argentina.

"Diante da situação sanitária atual nos países da região, o presidente da nação, Alberto Fernández instruiu o chanceler Felipe Solá a comunicar seus pares de Mercosul que o encontro para a comemoração dos 30 anos do bloco, marcado para 26 de março em Buenos Aires, acontecerá virtualmente", escreveu.

Com a mudança, o primeiro encontro presencial entre os presidentes Jair Bolsonaro e Alberto Fernández foi cancelado.

"A República Argentina, que atualmente exerce a Presidência Pro tempore do Mercosul, adota esta decisão com o objetivo de proteger a saúde dos participantes, ao mesmo tempo em que trabalha para que a reunião de presidentes e chanceleres aconteça em boas condições, fomentando o diálogo e a troca de ideias entre as nações", afirmou.

A América do Sul vem observando nas últimas semanas um crescimento dos casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus na região.

O Brasil, maior país do continente, ultrapassou a Índia e se tornou o segundo país com o maior número de casos confirmados de COVID-19. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o país soma 11.363.380 pessoas que já foram infectadas pelo novo coronavírus e 275.105 mortes causadas pela doença.

Já a Argentina, soma 2.185.747 casos confirmados do novo coronavírus e contabiliza 53.578 óbitos em decorrência da COVID-19.

